सुपरफास्ट का दर्जा छीना, अब मेल-एक्सप्रेस बनेंगी गाड़ियां, कोहरा बना आफत, ट्रेन-बसें दोनों बेहाल

ये ट्रेनें लंबे समय से घंटों की देरी से चल रही थीं। समय पर न पहुंचने की वजह से यात्रियों में भारी नाराजगी थी। रेलवे को बार-बार शिकायतें मिल रही थीं। आखिरकार रेलवे ने माना कि जब ट्रेन समय पर नहीं चल पा रही है, तो उसे सुपरफास्ट कहना गलत है। फिलहाल 12327-28 उपासना एक्सप्रेस, 12369-70 कुंभ एक्सप्रेस और 12331-32 हिमगिरि एक्सप्रेस सुपरफास्ट के रूप में चल रही हैं। 14 अप्रैल से ये ट्रेनें नए नंबर 13035-36, 13037-38 और 13041-42 के साथ मेल-एक्सप्रेस बन जाएंगी। दर्जा बदलने के बाद किराया भी कुछ हद तक कम होगा।