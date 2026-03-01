डीडीपुरम में खुलेआम छलक रहे जाम… पुलिस का सर्च ऑपरेशन, होटल-बार एक-एक कर खंगाले, मची अफरा-तफरी

प्रेमनगर पुलिस की टीम ने डीडीपुरम के कई होटल, रेस्टोरेंट और हुक्का बार में अचानक चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस को देखते ही कई जगहों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों और ग्राहकों में खलबली मच गई, जबकि कुछ लोग चुपचाप खिसकते नजर आए। वहीं पुलिस ने संचालकों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि किसी भी हाल में अवैध रूप से हुक्का या शराब परोसने की शिकायत मिली तो सीधी कार्रवाई होगी। लाइसेंस, नियम और समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।