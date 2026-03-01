कल आसमान पर टिकी रहेंगी निगाहें… चांद दिखा तो 20 को, नहीं दिखा तो एक दिन बाद मनाई जाएगी ईद

मुफ्ती अब्दुर्रहीम नश्तर फारूकी, मुफ्ती अफजाल, कारी काजिम रजा समेत अन्य उलेमा की निगरानी में विशेष टीम गठित की गई है। बरेली के साथ-साथ रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हल्द्वानी और मुरादाबाद में भी नुमाइंदे तैनात किए गए हैं, ताकि कहीं भी चांद नजर आने पर तुरंत सूचना मिल सके। वहीं जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान (फरमान मियां) ने बताया कि चांद देखना सुन्नत है और इसके लिए दरगाह पर विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने उलेमा और आम लोगों से अपील की कि यदि कहीं चांद नजर आए तो उसकी शरई गवाही के लिए तुरंत मरकजी दारुल इफ्ता, दरगाह आला हजरत से संपर्क करें, ताकि समय पर आधिकारिक एलान किया जा सके।