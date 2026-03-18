18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

रेल यात्रियों को बड़ा झटका… कानपुर ब्लॉक से बदले ट्रेनों के रास्ते, 30 से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित, बरेली-दिल्ली पैसेंजर भी रद्द

कानपुर सेंट्रल और कानपुर पुल के बीच प्रस्तावित ब्लॉक ने रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगले माह से शुरू होने वाले इस ब्लॉक के कारण 30 से अधिक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 18, 2026

बरेली। कानपुर सेंट्रल और कानपुर पुल के बीच प्रस्तावित ब्लॉक ने रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगले माह से शुरू होने वाले इस ब्लॉक के कारण 30 से अधिक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि पांच प्रमुख गाड़ियों को कानपुर के बजाय मुरादाबाद-बरेली मार्ग से चलाया जाएगा।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह के अनुसार, 2 अप्रैल से 13 मई तक 12004 नई दिल्ली-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस को गाजियाबाद-कानपुर सेंट्रल के बजाय गाजियाबाद-मुरादाबाद मार्ग से चलाया जाएगा। इस दौरान ट्रेन अलीगढ़, टुंडला, इटावा, फफूंद और कानपुर सेंट्रल पर नहीं रुकेगी। इसी तरह 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल और 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल को भी परिवर्तित मार्ग से बुढ़वल, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद होते हुए चलाया जाएगा।

वापसी गाड़ियों का भी बदला रास्ता

02564 नई दिल्ली-बरौनी और 02570 नई दिल्ली-दरभंगा विशेष गाड़ियों का संचालन भी 2 अप्रैल से 13 मई तक बदले हुए रूट गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर और बुढ़वल के जरिए किया जाएगा। इससे बरेली जंक्शन पर ट्रेनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। रेलवे ने रद्द की गई ट्रेनों के यात्रियों के लिए किराया वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है।

बरेली-दिल्ली पैसेंजर भी रहेगी बंद

दिल्ली-शाहदरा रेलखंड में ब्लॉक के कारण 28 और 29 मार्च को बरेली-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि 54075 बरेली-दिल्ली पैसेंजर 28 मार्च और 54076 दिल्ली-बरेली पैसेंजर 29 मार्च को नहीं चलेगी। इसके अलावा 18 मार्च को 12036 दिल्ली-टनकपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से दिल्ली, नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और साहिबाबाद के रास्ते चलाई जाएगी, जबकि 28 मार्च को 14207 पदमावत एक्सप्रेस करीब 150 मिनट की देरी से संचालित होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Mar 2026 04:03 pm

Published on:

18 Mar 2026 04:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रेल यात्रियों को बड़ा झटका… कानपुर ब्लॉक से बदले ट्रेनों के रास्ते, 30 से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित, बरेली-दिल्ली पैसेंजर भी रद्द

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ईद खुशियों का दिन… काले कपड़े और प्रदर्शन से बचें, जानें क्यों मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कही ये बात

बरेली

आठ साल तक सहा जुल्म… सायमा बोली- आज नहीं तो कल हमें मार देता, अब चैन से बच्चों को पालूंगी

बरेली

पानी समझकर शराब में मिला लिया हाइड्रोजन पराक्साइड… पीते ही दो की मौत, एक की हालत नाजुक

बरेली

पुलिस लाइन्स में बड़ा बदलाव… ट्रैफिक ऑफिस, वीआईपी सेल और ‘प्रहरी उद्यान’ का लोकार्पण, हाईटेक हुई बरेली पुलिस

बरेली

मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत… पहले दिन 62 किशोरियों ने लगवाया ‘सुरक्षा कवच’, बरेली प्रदेश में अव्वल

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.