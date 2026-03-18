रेल यात्रियों को बड़ा झटका… कानपुर ब्लॉक से बदले ट्रेनों के रास्ते, 30 से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित, बरेली-दिल्ली पैसेंजर भी रद्द

02564 नई दिल्ली-बरौनी और 02570 नई दिल्ली-दरभंगा विशेष गाड़ियों का संचालन भी 2 अप्रैल से 13 मई तक बदले हुए रूट गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर और बुढ़वल के जरिए किया जाएगा। इससे बरेली जंक्शन पर ट्रेनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। रेलवे ने रद्द की गई ट्रेनों के यात्रियों के लिए किराया वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है।