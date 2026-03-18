पानी समझकर शराब में मिला लिया हाइड्रोजन पराक्साइड… पीते ही दो की मौत, एक की हालत नाजुक

जिस कमरे में तीनों शराब पी रहे थे, वहीं दूध में मिलाने वाला हाइड्रोजन पराक्साइड केमिकल रखा हुआ था। नशे की हालत में तीनों ने उसे पानी समझ लिया और शराब में मिलाकर पी लिया। जैसे ही केमिकल शरीर में गया, कुछ ही मिनटों में तीनों की हालत बिगड़ने लगी—उल्टी, घबराहट और बेहोशी ने पूरे माहौल को दहला दिया। घटना के तुरंत बाद दामोदर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजन कामेश और यशपाल को आनन-फानन में बदायूं के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने कामेश को मृत घोषित कर दिया। यशपाल की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।