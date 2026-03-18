श्रद्धालुओं से भरे ई-रिक्शा को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, किशोर समेत दो की मौत, 7 की हालत नाजुक

हादसे में 15 वर्षीय राहुल पुत्र श्रीपाल और 60 वर्षीय जसोदा पत्नी राममूर्ति की मौत हो गई। दोनों को जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक मासूम और एक बुजुर्ग की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। घरों में चीखें गूंज रही हैं और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे में 12 वर्षीय अमन, 30 वर्षीय राजेश्वरी देवी, 10 वर्षीय सुधा, 4 वर्षीय शोभा, 15 वर्षीय काजल, 5 वर्षीय मुनेंद्र और 40 वर्षीय अन्नपूर्णा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।