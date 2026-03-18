आठ साल तक सहा जुल्म… सायमा बोली- आज नहीं तो कल हमें मार देता, अब चैन से बच्चों को पालूंगी

घटना के बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में तीन टीमें लगा दीं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन आरोपी रात तक हाथ नहीं आया। आधी रात सूचना मिली कि अफसर असलहा लेकर अस्पताल पहुंचकर पत्नी की हत्या की योजना बना रहा है। इसके बाद अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई और इलाके में सघन चेकिंग शुरू हुई। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे सहारा ग्राउंड के पास पुलिस ने उसे घेर लिया। चेतावनी के बावजूद आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने करीब 10 राउंड फायर किए, जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सात राउंड फायरिंग की। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। अफसर को चार गोलियां लगीं—एक सीने में, एक कंधे पर, एक सिर में और एक छूकर निकल गई। पोस्टमार्टम में उसके सिर से एक गोली बरामद हुई, जबकि बाकी गोलियां शरीर को पार कर गईं।