आदेश की टीम से संतोष का पत्ता साफ, शिव प्रताप का भी डिमोशन, बरेली जिले की टीम से कई दिग्गज आउट, नये चेहरों की एंट्री

बरेली। भाजपा जिला और आंवला संगठन में बड़े फेरबदल ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर विरोध के सुर मुखर होने लगे हैं। नई खेमेबंदी और पार्टी में नेतृत्व के उभरते नये चेहरे विधानसभा के सियासी गठजोड़ में नये समीकरण बिठायेंगे। भाजपा विधायक और सांसद अपने करीबियों को संगठन में पहुंचाने में कुछ हद तक ही कामयाब हो पाये। अध्यक्षों ने जातिगत समीकरणों के हिसाब से पहले ही गोटियां सेट कर रखीं थीं। यही वजह रही कि जनप्रतिनिधियों को ज्यादा अवसर कहने और सुनने का नहीं मिला। नई टीम के ऐलान के साथ ही जहां कई नेताओं को प्रमोशन मिला, वहीं कई पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। डिमोशन, हटाने और नए चेहरों की एंट्री ने संगठन के भीतर नई बहस छेड़ दी है।