मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत… पहले दिन 62 किशोरियों ने लगवाया ‘सुरक्षा कवच’, बरेली प्रदेश में अव्वल

इशिता ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जिसका इलाज बेहद महंगा और मुश्किल है। ऐसे में अगर इसका मुफ्त बचाव उपलब्ध है तो किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। टीकाकरण की जानकारी मिलते ही उन्होंने बिना झिझक टीका लगवाया और अन्य किशोरियों को भी प्रेरित किया। महिला अस्पताल में शुरू हुए इस अभियान के पहले दिन दोपहर दो बजे तक 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी (लेकिन 15 वर्ष से कम) 62 किशोरियों का टीकाकरण किया गया। यह संख्या प्रदेश में सर्वाधिक बताई जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में उत्साह का माहौल है।