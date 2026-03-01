नो एंट्री में घुसा ट्रक… ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड को कुचला, चार महीने बाद होना था रिटायरमेंट, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

जिस इलाके में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां ट्रक का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां नो एंट्री सिर्फ कागजों में है, जमीनी हकीकत कुछ और है। आरोप यह भी लगे कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी कथित रूप से रुपये लेकर ट्रकों को अंदर जाने देते हैं। इस घटना ने उन आरोपों को और हवा दे दी है और पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर उंगली उठने लगी है।हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग आक्रोशित थे और सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के सवाल पुलिस को भी असहज करते नजर आए।