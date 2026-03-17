खून के बाद अब खाक… डबल मर्डर आरोपी अजय प्रताप की मार्केट पर चला बुलडोजर, इलाके में मचा हड़कंप

मंगलवार तड़के ही सैजनी गांव में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। दातागंज तहसील प्रशासन की अगुवाई में भारी पुलिस बल, राजस्व टीम और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जैसे ही बुलडोजर चला, आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर पूरे इलाके को नियंत्रित रखा, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो सके। प्रशासन के मुताबिक आरोपी अजय प्रताप सिंह ने दबंगई के दम पर सैजनी चौराहे के पास अवैध मार्केट खड़ी कर ली थी। यहां बनी छह दुकानों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। पीडब्ल्यूडी की ओर से पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दस्तावेज न देने और जवाब न मिलने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। कुछ ही घंटों में पूरी मार्केट मलबे में तब्दील होती नजर आई।