महिला अस्पताल में अफसरों का छापा, CMS समेत कई डॉक्टर गायब, मरीजों ने खोली सिस्टम की पोल

निरीक्षण के दौरान मरीजों ने अपनी परेशानियां भी अधिकारियों के सामने रखीं। मरीज तरनीम ने बताया कि अस्पताल में पैथोलॉजी जांच नहीं हो रही, जिसके कारण बाहर जांच कराने में 1700 रुपये खर्च करने पड़े। वहीं पूनम शुक्ला ने बताया कि अस्पताल में प्रोजेस्ट्रोन इंजेक्शन नहीं मिला, इसलिए उन्हें बाहर से इंजेक्शन लगवाना पड़ा। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने और ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। महिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।