मंगलवार सुबह से बंद हो जाएगा चौपला पुल, अब ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों के लिए खोले ये वैकल्पिक रास्ते

ट्रैफिक पुलिस ने सुभाषनगर और कोतवाली पुलिस को चौपला पुल और रामगंगा तिराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का दावा है कि डायवर्जन व्यवस्था को सख्ती से लागू कर जाम की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने शहरवासियों से अपील की है कि मरम्मत कार्य के दौरान चौपला और बदायूं रोड की तरफ आने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक दबाव कम रहे और लोगों को परेशानी न हो।