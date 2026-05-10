जमीन घोटाले पर डीएम की बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार हटे, कानूनगो और लेखपाल सस्पेंड

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने साफ कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा कराने या रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे मामलों में दो बार निलंबित पाया जाता है तो उसके खिलाफ बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी। उपजिलाधिकारी नवाबगंज की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई हुई है। प्रशासन अब पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करा रहा है। माना जा रहा है कि पुराने पट्टों और जमीन संबंधी कई और फाइलों की जांच शुरू हो सकती है। अगर जांच आगे बढ़ी तो राजस्व विभाग के कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।