जनगणना में बरेली की रफ्तार तेज, प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल, 30 हजार लोगों ने की स्वगणना

जिलाधिकारी अविनाश सिंह लगातार समीक्षा बैठक कर विभागों की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक हर सप्ताह विभागवार समीक्षा, लक्ष्य आधारित मॉनिटरिंग और फील्ड स्तर पर सख्ती से काम कराने का असर अब रैंकिंग में दिखाई दे रहा है। डीएम ने इस उपलब्धि पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए विकास और राजस्व कार्यों की गति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों और अन्य विभागीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना भी की।