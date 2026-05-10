बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी टूरिस्ट बस, चालक को झपकी आते ही मची चीख-पुकार, चार यात्री घायल

बदायूं। गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बिसौली कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार से प्रयागराज जा रही एक टूरिस्ट बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में चार यात्री घायल हो गए, जबकि करीब 30 यात्रियों की जान बाल-बाल बच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज भेजा गया।