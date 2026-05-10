बरेली के इस स्कूल में घुसकर दो मासूमों के अपहरण की कोशिश, शिक्षिकाओं ने बचाया

पीड़िता का कहना है कि आरोपी बच्चों का अपहरण कर नुकसान पहुंचाने की नीयत से स्कूल पहुंचा था। महिला ने दावा किया कि घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और स्कूल शिक्षिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिन्हें पुलिस को सौंपा जाएगा। घटना के बाद से परिवार में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले की शिकायत थाना बारादरी पुलिस से भी की गई है। पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। बारादरी इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।