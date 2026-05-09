बरेली में पकड़ा गया अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन , 38 ई-रिक्शे सीधे पोल से चार्ज होते पकड़े, 152 पर FIR, 293 के कनेक्शन काटे

बरेली। शहर में बिजली चोरी और लाइन लॉस से जूझ रहे बिजली विभाग ने शुक्रवार तड़के बड़ा एक्शन लेते हुए हाई लाइन लॉस और हॉटस्पॉट इलाकों में वृहद मॉर्निंग रेड और कांबिंग अभियान चलाया। सुबह-सुबह हुई इस कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। कहीं मीटर बायपास मिले तो कहीं सीधे पोल से केबल डालकर ई-रिक्शे चार्ज होते पकड़े गए। विभाग ने मौके पर ही केबल काटकर उतार ली और कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए।