बरेली पहुंचे परिवहन आयुक्त, 31 तक पूरा होगा सारथी हॉल, मॉडिफाइड साइलेंसर वालों पर चलेगा डंडा, प्रदेश में नंबर-1 बना बरेली परिक्षेत्र

सड़क दुर्घटनाओं में जिम्मेदार पाए जाने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। बैठक में उप परिवहन आयुक्त कमल प्रसाद गुप्ता, सम्भागीय परिवहन अधिकारी पंकज सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रणव झा, एआरटीओ प्रशासन डॉ. प्रवेश कुमार सरोज, एआरटीओ प्रवर्तन वैभव सोती समेत बरेली और मुरादाबाद संभाग के अधिकारी मौजूद रहे।