बैरियर-2 चौकी पर एंटी करप्शन का छापा, दस हजार की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार, सीबीगंज में मुकदमा दर्ज

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम के मुताबिक गिरफ्तार दरोगा विमल सिंह चौहान इज्जतनगर थाने में तैनात थे और बैरियर-दो चौकी पर ड्यूटी कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने एक पारिवारिक विवाद से जुड़े मुकदमे को खत्म कराने के बदले 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता एंजिला मैसी निवासी असलम कॉलोनी, इज्जतनगर ने एंटी करप्शन टीम को बताया कि उनके खिलाफ इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज था। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन मुकदमे के निस्तारण के एवज में दरोगा लगातार रिश्वत मांग रहे थे।