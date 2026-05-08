मंदिर जाने निकला भाजपा विधायक का भतीजा लापता, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

भोजीपुरा थाना पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच उपनिरीक्षक सुशील कुमार को सौंपी गई है। कॉलेज परिसर, सीसीटीवी कैमरों और छात्र के संपर्कों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि छात्र की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर टीमें भेजी जा रही हैं। परिजनों ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को अंकित वर्मा के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत भोजीपुरा थाना पुलिस या परिवार को सूचना दें, ताकि छात्र को सकुशल घर वापस लाया जा सके।