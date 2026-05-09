9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सावधान : बरेली में बिक रहा फॉर्च्यून का नकली तेल, 2052 लीटर संदिग्ध तेल सीज, फंक्शन और फार्मूला नाम से चल रहा खेल

फॉर्च्यून ब्रांड की हूबहू नकल कर बाजार में तेल बेचने के आरोप में नरियावल स्थित एक गोदाम पर शुक्रवार रात प्रशासन, पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 09, 2026

बरेली।फॉर्च्यून ब्रांड की हूबहू नकल कर बाजार में तेल बेचने के आरोप में नरियावल स्थित एक गोदाम पर शुक्रवार रात प्रशासन, पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 2052 लीटर संदिग्ध खाद्य तेल बरामद कर सीज कर दिया गया। मौके से फॉर्च्यून ब्रांड से मिलते-जुलते पैकिंग वाले 171 टिन बरामद हुए, जिन पर अलग-अलग नामों से मार्का लगाकर सप्लाई की जा रही थी।

दूर से देखने पर ‘फॉर्च्यून’ जैसा दिख रहा था तेल

अडानी समूह की लीगल सेल ने शिकायत दी थी कि नरियावल क्षेत्र में फॉर्च्यून ब्रांड से मिलती-जुलती पैकिंग में रिफाइंड तेल तैयार कर बाजार में उतारा जा रहा है। शिकायत में कहा गया कि पैकिंग और डिजाइन इतने मिलते-जुलते हैं कि आम ग्राहक आसानी से भ्रमित हो सकता है। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, पुलिस टीम और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीम ने बालाजी ट्रेडर्स नाम की फर्म के गोदाम में छापा मारा तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए।

‘राजहंस’, ‘फंक्शन’ और ‘फार्मूला’ नाम से चल रहा था खेल

छापेमारी के दौरान 12-12 लीटर वाले 171 टिन बरामद हुए। जांच में सामने आया कि फर्म फॉर्च्यून जैसी पैकिंग तैयार कर ‘राजहंस’, ‘फंक्शन’ और ‘फार्मूला’ नाम से तेल की पैकेजिंग कर रही थी। इसके अलावा ‘सुगंध’ समेत अन्य नामों के पैकेट भी गोदाम में मिले। मौके पर दो टैंकर भी खड़े मिले, जिनकी जांच की गई। टीम ने गोदाम में रखे तेल के सैंपल लिए और पूरी खेप को सीज कर दिया।

रात 11 बजे हुई सैंपलिंग, फैक्ट्री मालिक नहीं पहुंचा

फूड सेफ्टी विभाग ने फैक्ट्री स्वामी को मौके पर बुलाने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन वह नहीं पहुंचा। बाद में रात करीब 11 बजे उसके प्रतिनिधि की मौजूदगी में तेल की सैंपलिंग की गई। जांच के दौरान 2052 लीटर खाद्य तेल के अलावा 780 लीटर नेपाली तेल भी बरामद हुआ। दोनों के सैंपल लेकर उन्हें भी सीज कर दिया गया है।

रिपोर्ट तय करेगी तेल असली या नकली

अधिकारियों के मुताबिक अब लैब रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि तेल नकली है या गुणवत्ता मानकों के विपरीत तैयार किया गया है। यदि जांच में मिलावटी या फर्जी ब्रांडिंग की पुष्टि होती है तो संबंधित फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम समेत कई धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि अडानी समूह के प्रतिनिधियों की शिकायत पर जांच की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके पर सैंपलिंग कर तेल सीज कर दिया है। वहीं कंपनी की ओर से कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में बिथरी चैनपुर थाने में तहरीर भी दी गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 May 2026 03:07 pm

Published on:

09 May 2026 02:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सावधान : बरेली में बिक रहा फॉर्च्यून का नकली तेल, 2052 लीटर संदिग्ध तेल सीज, फंक्शन और फार्मूला नाम से चल रहा खेल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मिल गया भाजपा विधायक का लापता भतीजा, अब पुलिस पूछेगी गायब होने की वजह

बरेली

ईंटों से भरी ट्रॉली में पीछे से घुसी बोलेरो पिकअप, सड़क पर गिरते ही मजदूर ने तोड़ा दम, मची चीख पुकार

बरेली

बांग्लादेशी नेता के बयान पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, बोले- भारत के अंदरूनी मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं

बरेली

बैरियर-2 चौकी पर एंटी करप्शन का छापा, दस हजार की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार, सीबीगंज में मुकदमा दर्ज

बरेली

मंदिर जाने निकला भाजपा विधायक का भतीजा लापता, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.