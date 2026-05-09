सावधान : बरेली में बिक रहा फॉर्च्यून का नकली तेल, 2052 लीटर संदिग्ध तेल सीज, फंक्शन और फार्मूला नाम से चल रहा खेल

अधिकारियों के मुताबिक अब लैब रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि तेल नकली है या गुणवत्ता मानकों के विपरीत तैयार किया गया है। यदि जांच में मिलावटी या फर्जी ब्रांडिंग की पुष्टि होती है तो संबंधित फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम समेत कई धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि अडानी समूह के प्रतिनिधियों की शिकायत पर जांच की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके पर सैंपलिंग कर तेल सीज कर दिया है। वहीं कंपनी की ओर से कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में बिथरी चैनपुर थाने में तहरीर भी दी गई है।