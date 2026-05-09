ईंटों से भरी ट्रॉली में पीछे से घुसी बोलेरो पिकअप, सड़क पर गिरते ही मजदूर ने तोड़ा दम, मची चीख पुकार

बताया जा रहा है कि मालगांव फाटक पार करने के बाद बरेली-बदायूं हाईवे पर गांव इकराम नगर गोंटिया के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्रॉली पर बैठा राजवीर उछलकर सड़क पर जा गिरा। सिर में गंभीर चोट लगने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं ट्रॉली पर मौजूद दूसरा मजदूर सानू बाल-बाल बच गया।