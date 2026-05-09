मिल गया भाजपा विधायक का लापता भतीजा, अब पुलिस पूछेगी गायब होने की वजह

बरेली।भाजपा विधायक डॉ. डी.सी. वर्मा के भतीजे अंकित वर्मा के लापता होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। कई घंटे तक मोबाइल बंद रहने और कोई सुराग न मिलने से परिवार में मचा हड़कंप आखिरकार तब थमा, जब अंकित बरेली के सेटेलाइट चौराहे के पास मिल गया। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उससे बातचीत शुरू की। वहीं पुलिस भी अब उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में वह हॉस्टल से निकला और अचानक लापता क्यों हो गया।