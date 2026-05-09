उत्तराखंड बॉर्डर पर हाई अलर्ट, डीएम पहुंचे बहेड़ी चेकपोस्ट, कड़ी निगरानी के आदेशमेगा फूड पार्क का किया निरीक्षण

बरेली।उत्तराखंड बॉर्डर से सटे बहेड़ी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। शुक्रवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने खुद अंतर्राज्यीय पुलिस चेकपोस्ट बहेड़ी पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान चेकपोस्ट की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। वहीं, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और वाहनों की सघन चेकिंग के आदेश भी जारी किए गए।