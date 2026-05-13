बिजली बिल में राहत दिलाने के नाम पर 18 हजार की रिश्वत लेते लाइनमैन गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप टीम तैयार की गई। बुधवार दोपहर करीब 2:40 बजे प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में टीम ने मॉडल टाउन इलाके में एक कैफे के पास जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी अनस कादरी ने शिकायतकर्ता से 18 हजार रुपये लिए, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद कर ली गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।