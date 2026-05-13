13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बिजली बिल में राहत दिलाने के नाम पर 18 हजार की रिश्वत लेते लाइनमैन गिरफ्तार

बिजली विभाग में बढ़े हुए बिलों के नाम पर चल रहे रिश्वतखोरी के खेल का बुधवार को बड़ा खुलासा हो गया। एंटी करप्शन की टीम ने बिजली विभाग के एक संविदाकर्मी को 18 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 13, 2026

Anti-corruption team arresting a power department contract worker in Bareilly for allegedly taking a bribe over electricity bill adjustment.

आरोपी लाइमैन

बरेली। बिजली विभाग में बढ़े हुए बिलों के नाम पर चल रहे रिश्वतखोरी के खेल का बुधवार को बड़ा खुलासा हो गया। एंटी करप्शन की टीम ने बिजली विभाग के एक संविदाकर्मी को 18 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। मामले में डीडीपुरम विद्युत उपकेंद्र के एक जूनियर इंजीनियर (जेई) को भी नामजद किया गया है।

एंटी करप्शन प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल के मुताबिक इज्जतनगर की गोल्डन सिटी कॉलोनी निवासी अनस कादरी बिजली विभाग में लाइन कुली संविदाकर्मी के रूप में तैनात है। आरोप है कि उसने उपभोक्ता के बढ़े हुए बिजली बिल को सही कराने के बदले 18 हजार रुपये की मांग की थी। मॉडल टाउन निवासी नितिन आनंद ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन से की थी। शिकायत में बताया गया कि प्रेमनगर स्थित उनके मकान के बिजली बिल को कम कराने और समायोजन करने के नाम पर लगातार रिश्वत मांगी जा रही थी।

कैफे के पास बिछा जाल, रकम लेते ही दबोचा

शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप टीम तैयार की गई। बुधवार दोपहर करीब 2:40 बजे प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में टीम ने मॉडल टाउन इलाके में एक कैफे के पास जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी अनस कादरी ने शिकायतकर्ता से 18 हजार रुपये लिए, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद कर ली गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जेई भी जांच के घेरे में

भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने इस मामले में डीडीपुरम विद्युत उपकेंद्र में तैनात अवर अभियंता जितेंद्र केसरवानी को भी नामजद किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना बारादरी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है कि कहीं बिजली बिलों के नाम पर बड़े स्तर पर वसूली तो नहीं हो रही थी। संगठन ने साफ कहा है कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

सिवनी में चाय की टपरी पर 20000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया ASI
सिवनी
SEONI ASI

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 May 2026 09:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बिजली बिल में राहत दिलाने के नाम पर 18 हजार की रिश्वत लेते लाइनमैन गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बदायूं में मौत बनकर टूटी आंधी, दो मासूम बच्चियों समेत पांच लोगों की मौत

Deadly storm in Badaun kills five, including two girls.
बरेली

बरेली की मानवी बनी CBSE इंटर टॉपर, 99.60 प्रतिशत अंक पाकर बढ़ाया जिले का मान

CBSE NEWS
बरेली

बरेली में तेज आंधी से गिरे पेड़ और दीवार, छात्रा और बुजुर्ग महिला की मौत, कई इलाकों में भारी नुकसान

Trees uprooted in Bareilly storm after heavy winds and rain.
बरेली

बरेली में आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते दबोचा गया प्रॉपर्टी डीलर का बेटा, नेपाली सिम-एटीएम कार्ड और फर्जी आईडी बरामद

crime news
बरेली

बरेली में बिजली कटौती पर बवाल, हरुनगला उपकेंद्र का घेराव, छात्रों ने भी वीसी आवास पर किया हंगामा

baeilly news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.