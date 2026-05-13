बरेली में आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते दबोचा गया प्रॉपर्टी डीलर का बेटा, नेपाली सिम-एटीएम कार्ड और फर्जी आईडी बरामद

बरेली। आईपीएल के रोमांच के बीच फरीदपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बड़ा खेल चल रहा था। रोडवेज बस स्टैंड के पास रात के अंधेरे में हार-जीत की लाखों की बाजियां लगाई जा रही थीं। पुलिस ने छापा मारा तो मौके पर भगदड़ मच गई। तीन सटोरिए अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, जबकि पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। पकड़ा गया युवक कोई छोटा-मोटा खिलाड़ी नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी डिलर और शराब के धंधे से जुड़ा परिवार का बेटा निकला।