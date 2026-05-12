प्रेमी के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, बोली- शादी नहीं कराई तो कूद जाऊंगी, गांव में मचा हड़कंप

सूचना मिलते ही माधोटांडा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूछताछ में पता चला कि किशोरी गांव के ही 21 वर्षीय युवक से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। परिजन इस रिश्ते के खिलाफ बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हालात बिगड़ते देख तुरंत युवक को मौके पर बुलवाया। गांव वालों की सांसें उस समय अटक गईं, जब प्रेमी खुद पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया। उसने काफी देर तक किशोरी को समझाया और भरोसा दिलाया कि कोई गलत कदम न उठाए। प्रेमी की बात सुनने के बाद किशोरी आखिरकार नीचे उतरने को राजी हो गई। जैसे ही दोनों नीचे आए, मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।