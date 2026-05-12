BAREILLY NEWS : आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, शहरभर में गिरे पेड़-होर्डिंग्स, कई इलाकों की बिजली गुल

आंधी के दौरान सेटेलाइट पुल की सर्विस रोड पर एक विशाल पेड़ गिर गया। वहीं विकास भवन के पास सड़क से गुजर रही कार पर पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। शाहजहांपुर रोड पर भी एक अन्य कार पेड़ की चपेट में आ गई। राहत की बात रही कि दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। संजय नगर के होली चौराहे के पास बंटी ठाकुर वाली गली में तेज आंधी के चलते पीपल का विशाल पेड़ दो मकानों पर गिर पड़ा। हादसे में मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं स्टेडियम के सामने एक कार पर पेड़ गिरने से कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ों को हटाने का काम शुरू कराया।