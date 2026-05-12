बरेली को मिली करोड़ों की सौगात: सिटीज़ 2.0 के तहत शहर में बदलेगी सफाई व्यवस्था, लगेंगे आधुनिक कचरा प्रबंधन प्लांट

परियोजना के तहत शहर में अत्याधुनिक प्लांट लगाए जाएंगे, जहां गीले कचरे से बायोगैस और जैविक खाद तैयार की जाएगी। इससे कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 130 नए सीएनजी आधारित कचरा संग्रह वाहन सड़कों पर उतारे जाएंगे। इन वाहनों के जरिए घर-घर से समय पर कचरा उठाया जाएगा, जिससे लोगों को गंदगी और बदबू की समस्या से राहत मिलेगी। पूरी कचरा प्रबंधन व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के लिए जीपीएस, आरएफआईडी, जियो-फेंसिंग और सीसीटीवी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे यह पता चलता रहेगा कि कौन सा वाहन कहां काम कर रहा है और सफाई व्यवस्था कितनी प्रभावी है।