बरेली में वकील के बेटे की हत्या की धमकी, खुद को ‘लल्ला गद्दी’ बताने वाला बदमाश बोला- 2 लाख दो, नहीं तो अंजाम भुगतो

धमकी भरी कॉल के बाद अधिवक्ता का परिवार पूरी तरह दहशत में है। परिजनों ने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। परिवार का कहना है कि कॉल करने वाला बेहद शातिर अंदाज में बात कर रहा था और लगातार डराने की कोशिश कर रहा था। घटना के बाद घर के आसपास भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मामले की शिकायत मिलते ही कैंट थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अब कॉल करने वाले नंबर की कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि धमकी देने वाले की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं यह किसी पुरानी रंजिश या सुनियोजित वसूली गैंग का मामला तो नहीं है।