डिप्टी सीएम तक पहुंचा ठेले पर पत्नी को ले जाने का मामला, डीएम ने मांगी रिपोर्ट, अब CCTV फुटेज से खुलेगी लापरवाही की परतें

प्रभारी एडी एसआईसी डॉ. आरसी दीक्षित के मुताबिक बुजुर्ग महिला को तीन दिन तक जिला अस्पताल के फीमेल वार्ड में भर्ती रखा गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर नीचे वार्ड में शिफ्ट किया गया। इसी दौरान बुजुर्ग बिना डॉक्टर को सूचना दिए पत्नी को लेकर अस्पताल से चला गया। अब जांच टीम इलाज की पूरी प्रक्रिया, मरीज की जांच रिपोर्ट, उस समय ड्यूटी पर मौजूद ईएमओ, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय से पूछताछ करेगी। साथ ही इमरजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर किन परिस्थितियों में बुजुर्ग को पत्नी को ठेले पर ले जाने का फैसला करना पड़ा।