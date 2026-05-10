बरेली में फिल्मी अंदाज में अपहरण, बाइक छूते ही सेल्समैन को कार में डाल ले गए दबंग, एक लाख की फिरौती मांगी

भुता थाना क्षेत्र के सिसैया गांव निवासी 25 वर्षीय अभिषेक गंगवार केसरपुर स्थित शराब दुकान पर सेल्समैन हैं। रविवार को इज्जतनगर थाने पहुंचे अभिषेक ने बताया कि वह अपने परिचित ललित पटेल समेत पांच लोगों के साथ दो बाइक से प्लॉट दिखाकर वापस लौट रहे थे। रात करीब साढ़े नौ बजे पीलीभीत बाइपास पर महानगर के पास पीछे से तेज रफ्तार कार निकली और उनकी बाइक में हल्की साइड लग गई। अभिषेक के मुताबिक उन्होंने आवाज लगाकर एतराज जताया तो कार सवार चार युवक गाड़ी से उतर आए। देखते ही देखते उन्होंने अभिषेक को पकड़कर जबरन कार में डाल लिया और मौके से फरार हो गए।