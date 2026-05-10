10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

शुगर अब सिर्फ बीमारी नहीं, दिमाग पर हमला भी… बरेली के न्यूरोलॉजिस्ट ने दी ये बड़ी चेतावनी

अनियंत्रित डायबिटीज अब केवल शरीर में शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि यह लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर भी गंभीर असर डाल रही है। लंबे समय तक शुगर कंट्रोल में न रहने पर मरीजों में अवसाद, चिड़चिड़ापन, भूलने की बीमारी और आक्रामक व्यवहार तेजी से बढ़ रहा है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 10, 2026

bareilly news health news

डॉ. पीके माहेश्वरी

बरेली। अनियंत्रित डायबिटीज अब केवल शरीर में शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि यह लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर भी गंभीर असर डाल रही है। लंबे समय तक शुगर कंट्रोल में न रहने पर मरीजों में अवसाद, चिड़चिड़ापन, भूलने की बीमारी और आक्रामक व्यवहार तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब परिवार और सामाजिक रिश्तों पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। यह बात न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. पीके माहेश्वरी ने रविवार को एसआरएमएस में आयोजित कार्यक्रम में कही।

डॉ. माहेश्वरी ने कहा कि डायबिटीज को शरीर का चोर कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में इसके लक्षण साफ दिखाई नहीं देते। कई मरीजों को तब बीमारी का पता चलता है जब उन्हें हार्ट अटैक, किडनी फेल होने या मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि रिसर्च में सामने आया है कि लंबे समय तक बढ़ी हुई शुगर मस्तिष्क की रक्त नलिकाओं और रासायनिक संतुलन को प्रभावित करती है, जिससे दिमाग की कार्यप्रणाली बिगड़ने लगती है।

50 की उम्र के बाद बढ़ रहा खतरा

डॉ. माहेश्वरी के अनुसार 50 वर्ष की उम्र पार करने के बाद मरीजों में मानसिक लक्षण अधिक देखने को मिल रहे हैं। लोग छोटी-छोटी बातें भूलने लगते हैं, व्यवहार में बदलाव आने लगता है और कई बार मरीज सामाजिक रूप से असहज महसूस करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में इसका असर नौकरी और पारिवारिक रिश्तों तक पहुंच रहा है।

रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें व्यायाम

उन्होंने कहा कि डायबिटीज को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए नियमित व्यायाम, संतुलित खानपान, समय पर दवा और नियमित जांच जरूरी है। लोगों को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को ही व्यायाम का हिस्सा बनाना चाहिए। पैदल चलना, घर के काम करना और लंबे समय तक एक जगह बैठने से बचना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

व्रत-त्योहार में खानपान पर रखें नियंत्रण

डॉ. माहेश्वरी ने व्रत और त्योहारों के दौरान अधिक कार्बोहाइड्रेट और तले हुए भोजन से बचने की सलाह दी। साथ ही मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने और हेलमेट सही तरीके से न पहनने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त दवाएं और जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जागरूकता बढ़ने के कारण अब अधिक लोग समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में डेढ़ महीने में मिले 12000 टीबी मरीज, टीबी मुक्त भारत का सपना अभी दूर
स्वास्थ्य
Delhi 12000 TB cases in six weeks, Symptoms of tuberculosis and prevention, TB Mukt Bharat 2026 goal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 May 2026 05:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / शुगर अब सिर्फ बीमारी नहीं, दिमाग पर हमला भी… बरेली के न्यूरोलॉजिस्ट ने दी ये बड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जवानों के साथ सड़कों पर उतरी फिटनेस की टोली, बरेली में गूंजा ‘संडे ऑन साइकिल’ का संदेश

health news
बरेली

बरेली के इस स्कूल में घुसकर दो मासूमों के अपहरण की कोशिश, शिक्षिकाओं ने बचाया

crime news
बरेली

बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी टूरिस्ट बस, चालक को झपकी आते ही मची चीख-पुकार, चार यात्री घायल

budaun news
यूपी न्यूज

Bareilly News: ‘वहां मरने से बेहतर है घर ही पर ही मर जाए’, आखिर क्यों बीमार पत्नी को अस्पताल से लेकर लौट आया बुजुर्ग?

video from bareilly district hospital goes viral showing elderly man carrying sick wife on rickshaw
बरेली

घूसखोर दरोगा सस्पेंड, भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए तो नौकरी जाएगी, SSP अनुराग आर्य की पुलिसकर्मियों को आखिरी चेतावनी

Up news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.