शुगर अब सिर्फ बीमारी नहीं, दिमाग पर हमला भी… बरेली के न्यूरोलॉजिस्ट ने दी ये बड़ी चेतावनी

बरेली। अनियंत्रित डायबिटीज अब केवल शरीर में शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि यह लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर भी गंभीर असर डाल रही है। लंबे समय तक शुगर कंट्रोल में न रहने पर मरीजों में अवसाद, चिड़चिड़ापन, भूलने की बीमारी और आक्रामक व्यवहार तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब परिवार और सामाजिक रिश्तों पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। यह बात न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. पीके माहेश्वरी ने रविवार को एसआरएमएस में आयोजित कार्यक्रम में कही।