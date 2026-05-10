Bareilly News: ‘वहां मरने से बेहतर है घर ही पर ही मर जाए’, आखिर क्यों बीमार पत्नी को अस्पताल से लेकर लौट आया बुजुर्ग?

मामले को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से भी सफाई सामने आई है। एडी एसआईसी डॉ. आरसी दीक्षित ने बताया कि शाम करीब छह बजे उन्हें वायरल वीडियो की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल स्टाफ से पूरे मामले की जानकारी ली। डॉ. दीक्षित के अनुसार बुजुर्ग की पत्नी पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी और उसका इलाज चल रहा था। महिला का ब्लड शुगर काफी बढ़ा हुआ था। शुक्रवार को उसकी सांस फूलने की शिकायत भी बढ़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर करने का निर्णय लिया था।