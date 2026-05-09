घूसखोर दरोगा सस्पेंड, भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए तो नौकरी जाएगी, SSP अनुराग आर्य की पुलिसकर्मियों को आखिरी चेतावनी

बरेली। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने रिश्वतखोरी में फंसे ट्रेनी दरोगा विमल कुमार चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। एसएसपी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली और जांच में आरोप सही पाए गए तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी।