जवानों के साथ सड़कों पर उतरी फिटनेस की टोली, बरेली में गूंजा ‘संडे ऑन साइकिल’ का संदेश

बरेली। रविवार सुबह शहर की सड़कों पर अलग ही नजारा देखने को मिला। हाथों में हेलमेट, जोश से भरे चेहरे और फिटनेस का संदेश देती साइकिलों की लंबी कतार… मौका था भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और भारतीय थल सेना की ओर से आयोजित “संडे ऑन साइकिलिंग” कार्यक्रम का। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत निकाली गई इस साइकिल रैली में सेना के जवानों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को रोजाना व्यायाम और साइकिलिंग के लिए प्रेरित करना रहा।