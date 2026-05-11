अखिलेश यादव पर बरसे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बोले- भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट लेती है सपा

मौलाना रजवी ने कहा कि प्रदेश और देश की राजनीति तेजी से बदल चुकी है। उन्होंने मुस्लिम नेताओं की खामोशी पर भी चिंता जताई और कहा कि अब सिर्फ एक पार्टी को वोट देते रहने से कौम के हित सुरक्षित नहीं होंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार करने की अपील की। साथ ही कहा कि अब कौम के भविष्य और हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है।