बरेली के टैगोर पार्क से लापता हुई सिंचाई विभाग कर्मचारी की बेटी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

परिजनों के मुताबिक जब बेटे से बहन के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि दीदी पीछे आ रही थीं। काफी देर तक इंतजार के बाद परिवार ने कॉलोनी, पार्क और आसपास की गलियों में तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों को फोन किए गए, लेकिन किशोरी का कहीं कोई पता नहीं चला। धीरे-धीरे पूरी कॉलोनी में मामला फैल गया और लोगों की भीड़ जुटने लगी। बेटी के अचानक गायब होने से परिवार बदहवास हो गया। देर रात परिजन प्रेमनगर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताई। पिता ने तहरीर देकर बेटी को जल्द तलाशने की मांग की। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका भी जताई है।