बहेड़ी में गरजा क्षत्रिय स्वाभिमान, संगीत सोम बोले- महाराणा प्रताप का इतिहास मिटाने वालों को देश नहीं करेगा माफ

समारोह में आंवला भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर आदेश प्रताप सिंह, एमएलसी ठाकुर महाराज सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शिवराज सिंह और रुद्रपुर से आए ठाकुर अश्वनी सिंह समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के त्याग, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए युवाओं से इतिहास जानने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कई जगह महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े प्रसंग सुनाए गए। हल्दीघाटी युद्ध और देश की आन-बान-शान के लिए किए गए संघर्ष का जिक्र होते ही लोगों में जोश दिखाई दिया।