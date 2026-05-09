महाराणा प्रताप रैली में हिंसक झड़प: हापुड़ में कहासुनी के बाद पथराव, 5 कारों में तोड़फोड़, युवक को छत से गिराकर पीटा

Maharana Pratap Rally Violence:हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के देहरा गांव में महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली जा रही बाइक रैली उस समय हिंसक झड़प में बदल गई, जब एक युवक और दुकानदार के बीच मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के दौरान जमकर मारपीट, पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा।