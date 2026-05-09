महाराणा प्रताप रैली में हिंसक झड़प: हापुड़ में कहासुनी के बाद पथराव, 5 कारों में तोड़फोड़, युवक को छत से गिराकर पीटा

महाराणा प्रताप रैली में हिंसक झड़प..
Maharana Pratap Rally Violence:हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के देहरा गांव में महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली जा रही बाइक रैली उस समय हिंसक झड़प में बदल गई, जब एक युवक और दुकानदार के बीच मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के दौरान जमकर मारपीट, पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा।
महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सिरोधन से देहरा गांव तक करीब पांच किलोमीटर लंबी बाइक और कार रैली निकाली जा रही थी। रैली में लगभग 500 से ज्यादा युवक शामिल थे, जबकि करीब 100 बाइक और कई कारें भी काफिले का हिस्सा थीं। गांव पहुंचने पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम चल रहा था और माहौल पूरी तरह उत्साहपूर्ण था।
प्रतिमा स्थल के पास ही रैली में शामिल एक युवक किसी दुकान पर सामान खरीदने पहुंचा। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी दुकानदार से कहासुनी हो गई। पहले दोनों के बीच बहस हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में मामला गर्मा गया। दुकानदार ने अपने पक्ष के लोगों को बुला लिया, जबकि रैली में शामिल युवक भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों गुटों के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया।
विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ देर बाद दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। गांव की गलियों में अचानक पत्थरबाजी शुरू होने से भगदड़ जैसे हालात बन गए। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते दिखाई दिए।
बवाल के दौरान कुछ युवक बचने के लिए आसपास की छतों पर चढ़ गए। आरोप है कि दूसरे गुट के कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और एक युवक को छत से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने के बाद युवक को घेरकर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग युवक को मारते दिखाई दे रहे हैं।
हिंसा के दौरान मौके पर खड़ी कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने 4 से 5 कारों में जमकर तोड़फोड़ की। कारों के शीशे तोड़े गए और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। ग्रामीणों के मुताबिक, पूरे इलाके में करीब डेढ़ घंटे तक तनाव और हंगामे की स्थिति बनी रही।
रैली की सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत अधिकारियों को घटना की सूचना दी। इसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एसपी केजी सिंह ने खुद मोर्चा संभाला और पुलिस टीम के साथ भीड़ को समझाने और हटाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद हालात को नियंत्रित किया जा सका।
इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के करीब 5 से 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत धौलाना सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया। कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि कुछ को गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है।
घटना के बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बाकी उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी भानु भास्कर और एसपी केजी सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। एडीजी ने बताया कि शुरुआती जांच में दुकान पर हुए विवाद के बाद हिंसा भड़कने की बात सामने आई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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