बेटों ने किया इंकार तो बेटीयों ने किया मां का अंतिम संस्कार, शव को कंधा देकर श्मशान घाट पहुंचीं और दी मुखाग्नि

बेटी शगुन बौद्ध ने अपनी मां के संघर्षों को याद करते हुए बताया कि उनके पिता भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। वर्ष 1987 में पिता के निधन के बाद मां हरनंदी ने अकेले ही चार बेटों और दो बेटियों को पाल-पोसकर बड़ा किया। लेकिन जब मां को सहारे की जरूरत थी, तो बेटों ने मुंह मोड़ लिया। शगुन का गंभीर आरोप है कि कुछ साल पहले उनके भाइयों ने मां के नाम की कृषि भूमि का धोखे से बैनामा करा लिया और उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। बीते चार वर्षों से हरनंदी अपनी इन्हीं बेटियों के साथ रह रही थीं, क्योंकि बेटों ने उनकी सुध लेना बंद कर दिया था।