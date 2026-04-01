16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

रफ्तार का कहर: हापुड़ में बेकाबू कार ने महिलाओं को कुचला, चीख-पुकार के बीच तीन ने तोड़ा दम

Hapur News: हापुड़ के हाईवे-334 पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और बस का इंतजार कर रहीं महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Mohd Danish

Apr 16, 2026

hapur road accident 3 women killed

हापुड़ में बेकाबू कार ने महिलाओं को कुचला..

Hapur Road Accident: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के हाईवे-334 पर एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और वहां खड़ी महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस भयावह हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

बस का इंतजार कर रहीं थीं महिलाएं

जानकारी के अनुसार यह हादसा गांव मुर्शदपुर के पास यादव ढाबे के सामने हुआ, जहां कुछ महिलाएं डिवाइडर पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रही थीं। तभी तेज गति से आ रही कार अचानक बेकाबू हो गई और सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे उसकी चपेट में आ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोग दूर जा गिरे।

तीन महिलाओं की मौत से पसरा मातम

इस हादसे में बृजनाथपुर निवासी 52 वर्षीय सितारा और 60 वर्षीय सरोज शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गांव की ही शारदा, जो लेखराम की पत्नी थीं, ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीनों महिलाओं की मौत की खबर जैसे ही उनके परिवारों तक पहुंची, घरों में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

मां-बेटा गंभीर रूप से घायल

हादसे में रूबी पत्नी पवन और उनका छह साल का बेटा लविश भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। परिवार के लोग अस्पताल में उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 08:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / रफ्तार का कहर: हापुड़ में बेकाबू कार ने महिलाओं को कुचला, चीख-पुकार के बीच तीन ने तोड़ा दम

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौत के वो आखिरी चंद सेकंड, बचा लो… बचा लो की चीखों के बीच बिछ गईं 6 लाशें

हापुड़

बारातियों से भरी बस की ट्रक से भयानक टक्कर, मौके पर ही 6 लोगों की मौत, घायलों को पहुंचाया अस्पताल

हापुड़ में बस-ट्रक भिड़ंत में 6 की जान गई
हापुड़

7 साल के बच्चे को डीप फ्रीजर में कर दिया बंद; रोता-बिलखता और चिल्लाता रहा मासूम, नहीं पसीजा कलेजा

7 year old boy locked in deep freezer on suspicion of stealing cold drink hapur
हापुड़

सिलेंडर की किल्लत ने रोकी बेटी की बारात, 25 की जगह अब 28 मार्च को गूंजेगी शहनाई

हापुड़

LPG crisis in UP: हापुड़ में अब्दुल रेहान के घर से 55 भरे एलपीजी सिलेंडर बरामद, गैस संकट के बीच प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Toll-free number issued to resolve gas supply issues in MP
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.