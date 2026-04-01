रफ्तार का कहर: हापुड़ में बेकाबू कार ने महिलाओं को कुचला, चीख-पुकार के बीच तीन ने तोड़ा दम

जानकारी के अनुसार यह हादसा गांव मुर्शदपुर के पास यादव ढाबे के सामने हुआ, जहां कुछ महिलाएं डिवाइडर पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रही थीं। तभी तेज गति से आ रही कार अचानक बेकाबू हो गई और सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे उसकी चपेट में आ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोग दूर जा गिरे।