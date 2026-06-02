16 लाख की लूट, फर्जी कहानी और फिर पुलिस एनकाउंटर… हापुड़ से सामने आई अपराध की चौंकाने वाली वारदात

Hapur Police Encounter: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पुलिस ने एक बड़ी लूट की वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जिस चालक पर व्यापारी को सबसे अधिक भरोसा था, वही पूरी वारदात का मुख्य साजिशकर्ता निकला। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी को भी दबोच लिया। पुलिस ने लूटी गई पूरी रकम 16 लाख 50 हजार रुपये बरामद कर ली है।