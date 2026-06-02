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16 लाख की लूट, फर्जी कहानी और फिर पुलिस एनकाउंटर… हापुड़ से सामने आई अपराध की चौंकाने वाली वारदात

Hapur Crime: दिल्ली के एक कपड़ा व्यापारी से 16.50 लाख रुपये की लूट के मामले में हापुड़ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में पता चला कि व्यापारी का ड्राइवर ही अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था।

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हापुड़

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Mohd Danish

Jun 02, 2026

hapur police encounter delhi merchant robbery driver arrest

16 लाख की लूट, फर्जी कहानी और फिर पुलिस एनकाउंटर...

Hapur Police Encounter: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पुलिस ने एक बड़ी लूट की वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जिस चालक पर व्यापारी को सबसे अधिक भरोसा था, वही पूरी वारदात का मुख्य साजिशकर्ता निकला। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी को भी दबोच लिया। पुलिस ने लूटी गई पूरी रकम 16 लाख 50 हजार रुपये बरामद कर ली है।

कपड़ा व्यापारी की शिकायत से शुरू हुई जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार दिल्ली के एक कपड़ा व्यापारी ने बाबूगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि दिल्ली-मुरादाबाद हाईवे पर दो अज्ञात बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर उनसे लूटपाट की है। व्यापारी ने बताया था कि वह अपने साथ 16 लाख रुपये से अधिक की नकदी लेकर जा रहे थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पूछताछ में सामने आया चौंकाने वाला सच

जांच के दौरान पुलिस ने व्यापारी और उसके चालक से अलग-अलग पूछताछ की। शुरुआत में मामला बाहरी बदमाशों द्वारा की गई लूट का प्रतीत हो रहा था, लेकिन जब पुलिस ने चालक से गहन पूछताछ की तो पूरे मामले की तस्वीर बदल गई। चालक ने स्वीकार किया कि उसने अपने दो साथियों निहाल और रिजवान के साथ मिलकर इस लूट की साजिश रची थी और घटना को अंजाम दिया था।

भरोसे का फायदा उठाकर रची गई योजना

पुलिस जांच में सामने आया कि चालक को व्यापारी की गतिविधियों और नकदी के बारे में पूरी जानकारी थी। इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। आरोपियों ने पहले से ही व्यापारी की यात्रा और नकदी की जानकारी जुटा ली थी और सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने शुरू किया गिरफ्तारी अभियान

चालक के कबूलनामे और उससे मिली जानकारी के आधार पर बाबूगढ़ पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई और संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसी दौरान पुलिस को आरोपियों की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़

पुलिस के अनुसार मंगलवार देर शाम जब टीम आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी मन्नू पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी निहाल मौके से भागने में सफल नहीं हो सका और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

बरामद हुई पूरी लूटी गई रकम

मुठभेड़ और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा एक 32 बोर की पिस्तौल, एक 315 बोर का तमंचा, कई खोखा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त की गई। बरामदगी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली क्योंकि पूरी रकम सुरक्षित वापस हासिल कर ली गई।

कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। घायल आरोपी का इलाज जारी है, जबकि अन्य गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वारदात में और कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि मामले से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा किया जा सके।

पुलिस की सतर्कता से सुलझा बड़ा मामला

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी सुनियोजित साजिश क्यों न रच लें, पुलिस की सतर्क जांच और तकनीकी पड़ताल के सामने उनकी चाल ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। हापुड़ पुलिस की कार्रवाई से न केवल लूट का खुलासा हुआ बल्कि व्यापारी की पूरी रकम भी बरामद कर ली गई, जिससे पीड़ित पक्ष को बड़ी राहत मिली है।

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Published on:

02 Jun 2026 12:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / 16 लाख की लूट, फर्जी कहानी और फिर पुलिस एनकाउंटर… हापुड़ से सामने आई अपराध की चौंकाने वाली वारदात

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