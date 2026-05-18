रालोद के मंच पर भिड़े राष्ट्रीय और प्रदेश महासचिव, पार्टी नेताओं ने किया बचाव

यह पूरी घटना हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल की है। यहां रविवार को रालोद के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी पहुंचे थे। मीटिंग के दौरान जब मंच पर नेताओं का स्वागत किया जा रहा था, तभी किसी बात को लेकर प्रदेश महासचिव शिवकुमार त्यागी और त्रिलोक त्यागी के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों नेताओं के तेवर देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इसके बाद बाकी नेताओं ने दोनों को समझाकर अलग किया और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया।