जब तक एनकाउंटर नहीं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं: हापुड़ में बेटे की हत्या के बाद मां का ऐलान

जब तक एनकाउंटर नहीं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं..
Property Dealer Murder Case Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में प्रॉपर्टी डीलर अतुल तोमर की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार देर रात करीब 11 बजे अतुल अपनी कार से शादी समारोह से घर लौट रहे थे, तभी पहले से पीछा कर रहे बदमाशों ने उनकी कार को रोक लिया। बदमाशों ने कार का शीशा नीचे करने का इशारा किया, लेकिन अतुल के इनकार करने पर आरोपियों ने कार का शीशा तोड़ दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली सीधे अतुल के सीने में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
यह पूरा मामला पिलखुआ थाना क्षेत्र के रिलायंस रोड का बताया जा रहा है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके की तरफ दौड़े। कार के अंदर खून से लथपथ हालत में पड़े अतुल को देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस को शुरुआती जांच में यह मामला पुरानी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा दिखाई दे रहा है।
जानकारी के मुताबिक गालंद गांव निवासी अतुल तोमर सोमवार रात गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। उसी समारोह में गांव के ही मंजीत, नवीन तोमर, ब्रजमोहन और श्रीपाल उर्फ पप्पू भी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इन सभी का प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार है और पिछले तीन सालों से एक प्लॉट को लेकर अतुल से विवाद चल रहा था। शादी समारोह के दौरान भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और तनाव की स्थिति बनी थी। आरोप है कि इसी विवाद के बाद आरोपियों ने हत्या की पूरी साजिश रची।
परिजनों के अनुसार रात करीब 10:45 बजे अतुल अपनी कार से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपी बाइक पर उनका पीछा करते हुए पहुंचे और सुनसान इलाके में कार रुकवा ली। इसके बाद आरोपियों ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब अतुल ने विरोध किया तो मुख्य आरोपी मंजीत ने फायरिंग कर दी। लगातार चली गोलियों में एक गोली अतुल के सीने में लगी और आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना में कितने हथियार इस्तेमाल किए गए और वारदात में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं।
हत्या के बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने भाजपा के जिला मंत्री बताए जा रहे नवीन तोमर समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। परिवार का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से अतुल को धमकियां दे रहे थे। मृतक की मां मधु तोमर ने कहा कि उनके बेटे की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक परिवार अंतिम संस्कार नहीं करेगा।
परिवार ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी मंजीत पहले भी हत्या और रेप जैसे गंभीर मामलों में जेल जा चुका है। वहीं भाजपा नेता नवीन तोमर पर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की बात कही जा रही है। पुलिस अब आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी और उसके साथियों का इलाके में दबदबा माना जाता है और प्रॉपर्टी कारोबार को लेकर कई लोगों से विवाद भी चल चुके हैं।
घटना के बाद पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर छापेमारी की जा रही है। अब तक दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि मुख्य आरोपी समेत अन्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
एएसपी विनीत भाटनागर ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला पैसों और प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा सामने आया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
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