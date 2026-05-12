जब तक एनकाउंटर नहीं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं: हापुड़ में बेटे की हत्या के बाद मां का ऐलान

Property Dealer Murder Case Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में प्रॉपर्टी डीलर अतुल तोमर की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार देर रात करीब 11 बजे अतुल अपनी कार से शादी समारोह से घर लौट रहे थे, तभी पहले से पीछा कर रहे बदमाशों ने उनकी कार को रोक लिया। बदमाशों ने कार का शीशा नीचे करने का इशारा किया, लेकिन अतुल के इनकार करने पर आरोपियों ने कार का शीशा तोड़ दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली सीधे अतुल के सीने में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।