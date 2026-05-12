12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

जब तक एनकाउंटर नहीं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं: हापुड़ में बेटे की हत्या के बाद मां का ऐलान

Hapur Crime: हापुड़ में प्रॉपर्टी डीलर अतुल तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ने BJP जिला मंत्री समेत 8 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार हैं।

3 min read
Google source verification

हापुड़

image

Mohd Danish

May 12, 2026

hapur property dealer murder case bjp fir

जब तक एनकाउंटर नहीं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं..

Property Dealer Murder Case Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में प्रॉपर्टी डीलर अतुल तोमर की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार देर रात करीब 11 बजे अतुल अपनी कार से शादी समारोह से घर लौट रहे थे, तभी पहले से पीछा कर रहे बदमाशों ने उनकी कार को रोक लिया। बदमाशों ने कार का शीशा नीचे करने का इशारा किया, लेकिन अतुल के इनकार करने पर आरोपियों ने कार का शीशा तोड़ दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली सीधे अतुल के सीने में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

रिलायंस रोड पर हुई खौफनाक वारदात

यह पूरा मामला पिलखुआ थाना क्षेत्र के रिलायंस रोड का बताया जा रहा है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके की तरफ दौड़े। कार के अंदर खून से लथपथ हालत में पड़े अतुल को देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस को शुरुआती जांच में यह मामला पुरानी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा दिखाई दे रहा है।

शादी समारोह में हुआ था विवाद

जानकारी के मुताबिक गालंद गांव निवासी अतुल तोमर सोमवार रात गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। उसी समारोह में गांव के ही मंजीत, नवीन तोमर, ब्रजमोहन और श्रीपाल उर्फ पप्पू भी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इन सभी का प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार है और पिछले तीन सालों से एक प्लॉट को लेकर अतुल से विवाद चल रहा था। शादी समारोह के दौरान भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और तनाव की स्थिति बनी थी। आरोप है कि इसी विवाद के बाद आरोपियों ने हत्या की पूरी साजिश रची।

बाइक से पीछा कर रोकी गई कार

परिजनों के अनुसार रात करीब 10:45 बजे अतुल अपनी कार से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपी बाइक पर उनका पीछा करते हुए पहुंचे और सुनसान इलाके में कार रुकवा ली। इसके बाद आरोपियों ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब अतुल ने विरोध किया तो मुख्य आरोपी मंजीत ने फायरिंग कर दी। लगातार चली गोलियों में एक गोली अतुल के सीने में लगी और आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना में कितने हथियार इस्तेमाल किए गए और वारदात में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं।

BJP जिला मंत्री समेत 8 लोगों पर FIR

हत्या के बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने भाजपा के जिला मंत्री बताए जा रहे नवीन तोमर समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। परिवार का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से अतुल को धमकियां दे रहे थे। मृतक की मां मधु तोमर ने कहा कि उनके बेटे की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक परिवार अंतिम संस्कार नहीं करेगा।

आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच

परिवार ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी मंजीत पहले भी हत्या और रेप जैसे गंभीर मामलों में जेल जा चुका है। वहीं भाजपा नेता नवीन तोमर पर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की बात कही जा रही है। पुलिस अब आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी और उसके साथियों का इलाके में दबदबा माना जाता है और प्रॉपर्टी कारोबार को लेकर कई लोगों से विवाद भी चल चुके हैं।

पुलिस ने शुरू की ताबड़तोड़ दबिश

घटना के बाद पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर छापेमारी की जा रही है। अब तक दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि मुख्य आरोपी समेत अन्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

एएसपी विनीत भाटनागर ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला पैसों और प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा सामने आया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 May 2026 07:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / जब तक एनकाउंटर नहीं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं: हापुड़ में बेटे की हत्या के बाद मां का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

10 लाख और स्कॉर्पियो न मिलने पर दूल्हे का ड्रामा: हापुड़ में बेहोशी का नाटक कर अस्पताल से फरार, सब रह गए हैरान

groom escapes hapur hospital feigning unconsciousness
हापुड़

मां की लाश के पास पड़ा मिला 8 महीने के मासूम का शव, हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर नींद की एक झपकी ने छीन ली तीन जिंदगियां

Accident on ganga expressway, ganga expressway in hapur
हापुड़

महाराणा प्रताप रैली में हिंसक झड़प: हापुड़ में कहासुनी के बाद पथराव, 5 कारों में तोड़फोड़, युवक को छत से गिराकर पीटा

hapur maharana pratap rally violence
हापुड़

हापुड़ में महिला से जबरदस्ती: नशे में घर में घुसा पड़ोसी, बचाने पहुंचीं मां और बहन पर भी किया हमला

hapur crime woman harassed by neighbor
हापुड़

तांत्रिक के कहने पर जलती चिता से खोपड़ी और हड्डियां चुरा ले गए, बोला था कदमों में होगी प्रेमिका

हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.