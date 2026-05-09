हापुड़ में महिला से जबरदस्ती: नशे में घर में घुसा पड़ोसी, बचाने पहुंचीं मां और बहन पर भी किया हमला

शोर सुनकर जब पीड़िता की मां और बहन मौके पर पहुंचे, तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। आरोप है कि इमरान ने वहां रखे फावड़े से महिला को मारने की कोशिश की, जिसे मां-बहन ने बीच-बचाव कर रोका। पुलिस को सूचना मिलते ही आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक SP ज्ञानंजय सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। फिलहाल हापुड़ पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान सहित ननद और ननदोई के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।