सिम तोड़कर बचना चाहता था आरोपी, होटल के Wi-Fi ने खोल दी पोल, इंस्टाग्राम चलाने की गलती से पकड़ा गया शातिर आरोपी

IRS Officer Daughter Case: अपराध करने के बाद अपराधी चाहे कितनी भी चतुराई दिखा ले, वह अनजाने में कुछ ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ ही देता है जो उसकी गिरफ्तारी का आधार बनते हैं। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा ने खुद को बचाने के लिए अपना सिम कार्ड तोड़ दिया और एक चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल शुरू किया, ताकि पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर सके। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चूक तब हुई जब उसने फरारी के दौरान एक होटल के वाई-फाई से कनेक्ट होकर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन किया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने तकनीकी के जरिए चोरी के फोन के आईएमईआई नंबर, सिम कार्ड के पुराने रिकॉर्ड्स और होटल के वाई-फाई के आईपी एड्रेस को आपस में जोड़कर उसकी सटीक लोकेशन ट्रेस कर ली और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।