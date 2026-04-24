AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा ने दे दी सबसे बड़ी राजनीतिक चोट, कहा था- ‘खामोश कराया, हारा नहीं हूं’

आज राघव चड्ढा ने कहा कि मैं इस पार्टी का एक संस्थापक सदस्य था। शायद ही कोई मुझसे बेहतर इस बात को जानता होगा। हम सबने मिलकर, पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ, दिल्ली में इस पार्टी को खड़ा किया, पंजाब में इसे स्थापित किया। अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करने का प्रयास किया। लेकिन आज, बड़े दुख, पीड़ा और शर्म के साथ मैं यह कहता हूं कि जिस पार्टी का गठन भ्रष्टाचार को खत्म करने की शपथ के साथ हुआ था, वह आज भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों के हाथों में बुरी तरह फंस चुकी है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सालों से ऐसा लग रहा था कि मैं सही व्यक्ति हूं और गलत पार्टी में हूं। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मैं आज (24 अप्रैल) से आम आदमी पार्टी से दूरी बना रहा हूं और जनता के करीब जा रहा हूं।