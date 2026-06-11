‘तेलंगाना में गंभीर संकट में है किसान समुदाय’, के. कविता का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला

Telangana Agriculture Crisis: टीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कविता ने गुरुवार को कहा कि तेलंगाना में किसान समुदाय गंभीर संकट में है। रायथु भरोसा योजना फसल कटाई का मौसम शुरू होने से पहले किसानों के खातों में जमा होनी थी, अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंची है। इसके वजह से किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।