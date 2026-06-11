11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘तेलंगाना में गंभीर संकट में है किसान समुदाय’, के. कविता का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला

टीआरएस नेता के. कविता ने कहा कि तेलंगाना में किसान समुदाय गंभीर संकट में है। रायथु भरोसा योजना फसल कटाई का मौसम शुरू होने से पहले किसानों के खातों में जमा होनी थी, अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंची है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jun 11, 2026

K Kavitha

TRS प्रमुख के. कविता

Telangana Agriculture Crisis: टीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कविता ने गुरुवार को कहा कि तेलंगाना में किसान समुदाय गंभीर संकट में है। रायथु भरोसा योजना फसल कटाई का मौसम शुरू होने से पहले किसानों के खातों में जमा होनी थी, अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंची है। इसके वजह से किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस सरकार का ऐप नहीं कर रहा काम

तेलंगाना रक्षा सेना (टीआरएस) की अध्यक्ष के. कविता ने कहा कि खरीद प्रक्रिया में भी देरी हुई है। न तो किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल पाया है और न ही उसकी खरीद हो पाई है। देश में कहीं भी यूरिया उपलब्ध कराने के लिए कोई ऐप नहीं है। हालांकि, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, जो काम नहीं कर रहा है।

किसानों को नही मिल रहा पर्याप्त यूरिया

उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। मैं तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे इस ऐप को तुरंत हटा दें और पारंपरिक तरीके से यूरिया उपलब्ध कराएं।

'हिटलर की मुख्यमंत्री की तुलना'

बीआरएस (पूर्व में टीआरएस) नेता के. कविता ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। एक वीडियो बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री की तुलना हिटलर से करते हुए सरकार के फैसलों को तालिबान जैसी नीतियों जैसा बताया।

के. कविता ने दावा किया कि सरकार 27,000 सरकारी स्कूलों को महज 4,000 संस्थानों में मिलाने की तैयारी कर रही है, जिससे गरीब बच्चे और छात्राएं शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। साथ ही, इससे 3 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा का निजीकरण कर इसे गरीबों की पहुंच से दूर करना चाहती है।

प्रशासनिक विफलताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट दाखिले, जूनियर कॉलेज की मान्यता और डिग्री पाठ्यक्रमों को लेकर भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा, उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूलों में छात्रों की मौतों और 11,000 करोड़ रुपये के फीस रिइम्बर्समेंट (फीस वापसी) के बकाया भुगतान में नाकामी को लेकर भी सरकार को घेरा।

हॉर्मुज में जान गंवाने वाले भारतीय की पत्नी अब शव देखने को तरस रही, एक रात पहले पति से क्या हुई थी बात?

ये भी पढ़ें
Strait Of Hormuz

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Jun 2026 09:51 pm

Published on:

11 Jun 2026 09:30 pm

Hindi News / National News / ‘तेलंगाना में गंभीर संकट में है किसान समुदाय’, के. कविता का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

TMC Crisis: क्या टीएमसी नेताओं को बीजेपी में मिलेगी एंट्री? भाजपा के भीतर दो अलग-अलग राय

TMC Crisis
राष्ट्रीय

हॉर्मुज में जान गंवाने वाले भारतीय की पत्नी अब शव देखने को तरस रही, एक रात पहले पति से क्या हुई थी बात?

Strait Of Hormuz
राष्ट्रीय

Punjab Election: पंजाब में चुनावी सरगर्मी तेज, अकाली दल का दावा, ‘पिछली बार झूठे वादों से जीते थे अरविंद केजरीवाल, इस बात हारना तय’

Punjab Election 2027
राष्ट्रीय

Big Fraud: दुर्लभ वस्तु बेचने के नाम अंबिकापुर के स्क्रैप कारोबारी से 3.08 करोड़ की ठगी, अंतराज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार

Big fraud, 3.08 crore fraud
अंबिकापुर

सबसे करीबी मंत्री ने सिद्धारमैया को दिया था धोखा, पद छोड़ने के बाद पूर्व कांग्रेसी CM का एक और बड़ा बयान

CM Siddaramaiah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.